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В Китае арестовали женщину, подозреваемую в "клевете" на олимпийских игроков

Инцидент в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 08:26 Фото: pexels
Полиция Пекина арестовала женщину, подозреваемую в публикации клеветнических комментариев в социальных сетях о китайских спортсменах и тренерах после финала женского одиночного турнира по настольному теннису на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Reuters, китайская полиция сообщила, что дело расследуется, хотя конкретные подробности клеветнических комментариев не разглашаются.

В заявлении полиции района Дасин говорится, что подозреваемая – 29-летняя женщина по фамилии Хэ, она "злонамеренно сфабриковала информацию и откровенно опорочила других", что оказало неблагоприятное воздействие на общество.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью Илону Маску 12 августа.

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