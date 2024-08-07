В Китае арестовали женщину, подозреваемую в "клевете" на олимпийских игроков

Полиция Пекина арестовала женщину, подозреваемую в публикации клеветнических комментариев в социальных сетях о китайских спортсменах и тренерах после финала женского одиночного турнира по настольному теннису на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Reuters, китайская полиция сообщила, что дело расследуется, хотя конкретные подробности клеветнических комментариев не разглашаются.

В заявлении полиции района Дасин говорится, что подозреваемая – 29-летняя женщина по фамилии Хэ, она "злонамеренно сфабриковала информацию и откровенно опорочила других", что оказало неблагоприятное воздействие на общество.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью Илону Маску 12 августа.

