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Яхты двух миллиардеров столкнулись у побережья Неаполя

Яхта, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 08:26 Фото: pixabay
У побережья Неаполя яхта вдовы Стива Джобса стоимостью 120 млн долларов столкнулась с яхтой мексиканского миллиардера Рикардо Салинас Плиего за 125 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 7 августа, когда яхта Рикардо стояла на якоре. В дорогостоящем столкновении участвовали 78-метровая яхта Venus, заказанная покойным основателем Apple и ныне принадлежащая Лорен Пауэлл Джобс, и 105-метровая яхта Lady Moura мексиканского миллиардера Рикардо Салинаса. Об этом пишет Daily Mail.

Две яхты столкнулись после того, как сильный порыв ветра бросил их друг на друга. Мексиканский миллиардер, сколотивший состояние в сфере телекоммуникаций, рад, что удалось избежать человеческих жертв.

Яхта, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 08:26

Яхта Lady Moura, фото: dailymail

Яхта, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 08:26

Яхта Venus, фото: dailymail

А другой миллиардер – Илон Маск – придумал новое прозвище Камале Харрис.

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