В Бодруме 90-метровая яхта врезалась в небольшое судно

Возле турецкого Бодрума столкнулись 90-метровая яхта ICE и небольшое судно А.MEY, сообщает Zakon.kz.

Как передает местная газета Oksijen, на борту малого судна находилось около 10 пассажиров, среди которых были дети. Судя по видео, яхта не смогла проплыть рядом с А.MEY и задела судно. На видео после столкновения слышны крики людей и плач детей.

Фото: gazeteduvar

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако оба судна получили серьезные повреждения.

А пассажиры круиза с весны этого года застряли в Северной Ирландии на неисправном лайнере.