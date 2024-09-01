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В Бодруме 90-метровая яхта врезалась в небольшое судно

Бодрум, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 06:33 Фото: gazeteduvar
Возле турецкого Бодрума столкнулись 90-метровая яхта ICE и небольшое судно А.MEY, сообщает Zakon.kz.

Как передает местная газета Oksijen, на борту малого судна находилось около 10 пассажиров, среди которых были дети. Судя по видео, яхта не смогла проплыть рядом с А.MEY и задела судно. На видео после столкновения слышны крики людей и плач детей.

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 06:33

Фото: gazeteduvar

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако оба судна получили серьезные повреждения.

А пассажиры круиза с весны этого года застряли в Северной Ирландии на неисправном лайнере.

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