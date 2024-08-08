Илон Маск придумал Камале Харрис очередное прозвище

Кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис придумали новое прозвище, сообщает Zakon.kz.

На этот раз автором прозвища стал миллиардер Илон Маск. 7 августа из-за слов Харрис о равенстве он назвал ее коммунисткой.

"Камала – в буквальном смысле коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий", – написал он на своей странице в соцсети X.

Kamala is quite literally a communist.



She wants not merely equal opportunity, but equal outcomes. https://t.co/XIS8HSbLbC — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2024

Днями ранее фразу "бездетная кошатница" в адрес Камалы Харрис назвали шуткой.