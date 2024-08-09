Одетый в никаб мужчина обстрелял полицейских в Дагестане

В Дагестане одетый в женскую одежду мужчина обстрелял полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, стражи порядка остановили автомобиль, за рулем которого сидел стрелок, для проверки документов на трассе Хасавюрт – Тлох.



По предварительным данным, огонь по правоохранителям открыл 41-летний Али Демильханов, уроженец Шалинского района Чечни. Он сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся, ранив двух полицейских. Уточняется, что их госпитализировали.

Ориентировку на подозреваемого опубликовало МВД республики. Согласно ориентировке, злоумышленник передвигается на машине ВАЗ "111730", он одет в женскую широкую одежду темных тонов, перчатки и никаб – головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Объявлен план "Перехват".

Отмети, что в июне СМИ писали о том, что в центре Махачкалы, в районе Университетской площади произошла стрельба.

