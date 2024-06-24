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МВД России опубликовало список полицейских, убитых во время теракта в Дагестане

МВД России опубликовало список полицейских, убитых во время теракта в Дагестане, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:14 Фото: Telegram/IrinaVolk_MVD
Министерство внутренних дел России сегодня, 24 июня 2024 года, опубликовало список полицейских, которые были убиты во время теракта в Дагестане, сообщает Zakon.kz.

Список состоит из 15 имен. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы при выполнении служебного долга погибли:

  • начальник ОМВД России по г. Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев;
  • полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по г. Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев;
  • дознаватель ОД ОМВД России по г. Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков;
  • оперуполномоченный ОУР ОМВД России по г. Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев;
  • заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по г. Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов;
  • инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию г. Махачкала) лейтенант полиции Магомед Магомедов;
  • инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов;
  • инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Хабиб Алиев;
  • инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Магомедрасул Мамаев;
  • инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев;
  • заместитель командира взвода полка ППСП УМВД России по г. Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов;
  • полицейский полка ППСП УМВД России по г. Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев;
  • полицейский-водитель полка ППСП УМВД России по г. Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков;
  • специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев;
  • старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев.
"Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", – написала Ирина Волк в Telegram-канале.

Напомним, 23 июня 2024 года неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.

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24 июня Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с террористическими атаками в Дагестане. Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

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