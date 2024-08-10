В Петербурге катер столкнулся с крейсером "Аврора"
Фото: pixabay
Ночью 9 августа в Санкт-Петербурге катер не справился с управлением и врезался в крейсер "Аврора", сообщает Zakon.kz.
Как передает 78.ru, сведения о пострадавших не поступали. Катер покинул место аварии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Со слов очевидцев, капитан катера не справился с управлением и на полном ходу навалился на крепления швартовых бочек исторического корабля. Во время инцидента остальные катера помогали отчалить или просто смотрели.
Фото: Telegram/РИА Новости
Проводится проверка. Капитан катера доставлен в отдел полиции. Ему 45 лет, он житель Петербурга.
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