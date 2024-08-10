В Петербурге катер столкнулся с крейсером "Аврора"

Ночью 9 августа в Санкт-Петербурге катер не справился с управлением и врезался в крейсер "Аврора", сообщает Zakon.kz.

Как передает 78.ru, сведения о пострадавших не поступали. Катер покинул место аварии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Со слов очевидцев, капитан катера не справился с управлением и на полном ходу навалился на крепления швартовых бочек исторического корабля. Во время инцидента остальные катера помогали отчалить или просто смотрели.

Фото: Telegram/РИА Новости

Проводится проверка. Капитан катера доставлен в отдел полиции. Ему 45 лет, он житель Петербурга.

В Бразилии объявили трехдневный траур в связи с авиакатастрофой.