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В Петербурге катер столкнулся с крейсером "Аврора"

Санкт-Петербург, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:13 Фото: pixabay
Ночью 9 августа в Санкт-Петербурге катер не справился с управлением и врезался в крейсер "Аврора", сообщает Zakon.kz.

Как передает 78.ru, сведения о пострадавших не поступали. Катер покинул место аварии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Со слов очевидцев, капитан катера не справился с управлением и на полном ходу навалился на крепления швартовых бочек исторического корабля. Во время инцидента остальные катера помогали отчалить или просто смотрели.

Санкт-Петербург, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:13

Фото: Telegram/РИА Новости

Проводится проверка. Капитан катера доставлен в отдел полиции. Ему 45 лет, он житель Петербурга.

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