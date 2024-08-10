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В Бразилии объявили трехдневный траур

Траур, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 05:00 Фото: Х/david_ordaz
10 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур, сообщает Zakon.kz.

Это связано с катастрофой самолета в штате Сан-Паулу, в которой погиб 61 человек.

Накануне иностранные СМИ распространили информацию о том, что в бразильском штате Сан-Паулу потерпел крушение самолет, рассчитанный на перевозку 68 пассажиров.

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Бразилия 2024 год Авиакатастрофы Траур Президенты Соболезнования
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