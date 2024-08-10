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Самолет Дональда Трампа сменил маршрут из-за технической неисправности

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 06:06 Фото: Х/simonateba
9 августа Трамп направлялся в город Бозмен, штата Монтана, но из-за технической неисправности его частный самолет экстренно приземлился в городе Биллингс, который находится примерно в 150 милях от Бозмена, сообщает Zakon.kz.

Как передает CBS NEWS, аэропорт сообщил, что самолет Трампа "приземлился без происшествий". Далее Трамп вылетел в Бозмен на другом частном самолете. При этом подробности механической проблемы не были подтверждены. Что касается цели полета в Монтану, то у политика была запланирована встреча с избирателями.

Днями ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью Илону Маску 12 августа.

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