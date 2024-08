Самолет Дональда Трампа сменил маршрут из-за технической неисправности

Как передает CBS NEWS, аэропорт сообщил, что самолет Трампа "приземлился без происшествий". Далее Трамп вылетел в Бозмен на другом частном самолете. При этом подробности механической проблемы не были подтверждены. Что касается цели полета в Монтану, то у политика была запланирована встреча с избирателями.

JUST IN: Donald Trump's plane had to make an emergency landing in Billings, Montana due to a mechanical issue



The plane was en route to Bozeman Airport for a rally when it was diverted pic.twitter.com/ILvZ9kUfMK