Самолет Дональда Трампа сменил маршрут из-за технической неисправности

9 августа Трамп направлялся в город Бозмен, штата Монтана, но из-за технической неисправности его частный самолет экстренно приземлился в городе Биллингс, который находится примерно в 150 милях от Бозмена, сообщает Zakon.kz.

Как передает CBS NEWS, аэропорт сообщил, что самолет Трампа "приземлился без происшествий". Далее Трамп вылетел в Бозмен на другом частном самолете. При этом подробности механической проблемы не были подтверждены. Что касается цели полета в Монтану, то у политика была запланирована встреча с избирателями.

JUST IN: Donald Trump's plane had to make an emergency landing in Billings, Montana due to a mechanical issue



The plane was en route to Bozeman Airport for a rally when it was diverted pic.twitter.com/ILvZ9kUfMK — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 9, 2024

Днями ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью Илону Маску 12 августа.