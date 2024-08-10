Батут с детьми перевернулся в Кыргызстане
Фото: pixabay
В парке дружбы Кыргызстана и Азербайджана на юге Бишкека перевернулся батут на котором играли дети. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 9 августа, сообщает Zakon.kz.
В Instagram появилось видео момента происшествия.
Информацию подтвердили в пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.
"Факт зарегистрирован и проводится доследственная проверка, после которой будет дана соответствующая юридическая оценка", – уточнили стражи порядка.
О пострадавших не сообщается.
Юзеры активно обсуждают происшествие:
- как можно игнорировать такой ветер и отводить детей в парк на батут. Те кто устраивают такие аттракционы, должны были закрываться;
- надеюсь, дети в порядке;
- вчера был сильный ветер, даже деревья падали.
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