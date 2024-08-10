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Батут с детьми перевернулся в Кыргызстане

Батут с детьми перевернулся в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 15:49 Фото: pixabay
В парке дружбы Кыргызстана и Азербайджана на юге Бишкека перевернулся батут на котором играли дети. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 9 августа, сообщает Zakon.kz.

В Instagram появилось видео момента происшествия. 

Информацию подтвердили в пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

"Факт зарегистрирован и проводится доследственная проверка, после которой будет дана соответствующая юридическая оценка", – уточнили стражи порядка.

О пострадавших не сообщается. 

Юзеры активно обсуждают происшествие:

  • как можно игнорировать такой ветер и отводить детей в парк на батут. Те кто устраивают такие аттракционы, должны были закрываться;
  • надеюсь, дети в порядке;
  • вчера был сильный ветер, даже деревья падали.

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