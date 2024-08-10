Батут с детьми перевернулся в Кыргызстане

Фото: pixabay

В парке дружбы Кыргызстана и Азербайджана на юге Бишкека перевернулся батут на котором играли дети. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 9 августа, сообщает Zakon.kz.

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