Батут с детьми перевернулся в Таразе

В Таразе сильный порыв ветра поднял в воздух надувной батут. В этот момент там находились двое детей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 11 августа 2026 года в районе Әулиеата. На опубликованных кадрах видно, что взрослые сразу бросились на помощь.

"Двое детей, которые в этот момент играли на батуте, упали на землю. На место была вызвана бригада скорой помощи. По результатам медицинского обследования, дети не пострадали", – сообщили в комментариях под публикацией в акимате района Әулиеата города Тараза.

По информации акимата, сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, который установил батут, и владельца парковки.

Между тем в комментариях казахстанцы выражают недовольство отсутствием контроля в подобных местах развлечений:

Ужас. Разве можно так делать, ставят везде, где не попадя.

Батуты сами по себе не вредные, но нужно с ответственностью относиться и родителям, и сотрудникам.

Батуты должны стоять далеко от загазованной зоны, быть прикрепленным к штырям с четырех сторон.

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