Крушение самолета в Бразилии: 10 пассажиров остались в живых из-за опоздания на рейс

В Бразилии объявлен трехдневный траур из-за крушения самолета, в котором погибли более 60 человек. Однако около десяти пассажиров остались в живых по счастливой случайности, передает Zakon.kz.

Портал G1 сообщил, что около 10 человек не попали на борт рухнувшего в Бразилии самолета из-за того, что перепутали авиакомпании. Эти пассажиры пришли на регистрацию рейса с опозданием, поэтому сотрудник аэропорта не допустил их к полету.

"Мы долго спорили. Только сейчас я понимаю, что он спас мне жизнь", – признался один из счастливчиков, которого не пустили на рейс.

Самолет вылетел 9 августа из Каскавела в направлении Гуарульюс с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины крушения пока не известны.

10 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур.