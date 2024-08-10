Крушение самолета в Бразилии: 10 пассажиров остались в живых из-за опоздания на рейс
Фото: Х/david_ordaz
В Бразилии объявлен трехдневный траур из-за крушения самолета, в котором погибли более 60 человек. Однако около десяти пассажиров остались в живых по счастливой случайности, передает Zakon.kz.
Портал G1 сообщил, что около 10 человек не попали на борт рухнувшего в Бразилии самолета из-за того, что перепутали авиакомпании. Эти пассажиры пришли на регистрацию рейса с опозданием, поэтому сотрудник аэропорта не допустил их к полету.
"Мы долго спорили. Только сейчас я понимаю, что он спас мне жизнь", – признался один из счастливчиков, которого не пустили на рейс.
Самолет вылетел 9 августа из Каскавела в направлении Гуарульюс с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины крушения пока не известны.
10 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур.
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