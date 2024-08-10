Лукашенко призвал белорусов привыкать к мыслям о другом президенте

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области, что гражданам страны нужно привыкать к мысли, что у них "будет другой президент", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "СБ. Беларусь сегодня", таким образом глава государства ответил на просьбу одной из жительниц агрогородка баллотироваться на предстоящих в 2025 году выборах главы государства.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, (...) что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", – приводит слова Лукашенко.

Кроме того президент Беларуси заявил, что при уходе с поста он должен оставить преемнику мирную и спокойную страну.

"Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", – сказал Лукашенко селянам.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.

Отметим, что в июле Беларусь ввела безвизовый режим для 35 стран Европы.