Лукашенко призвал белорусов привыкать к мыслям о другом президенте
Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области, что гражданам страны нужно привыкать к мысли, что у них "будет другой президент", сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание "СБ. Беларусь сегодня", таким образом глава государства ответил на просьбу одной из жительниц агрогородка баллотироваться на предстоящих в 2025 году выборах главы государства.
"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, (...) что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", – приводит слова Лукашенко.
Кроме того президент Беларуси заявил, что при уходе с поста он должен оставить преемнику мирную и спокойную страну.
"Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", – сказал Лукашенко селянам.
Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.
Отметим, что в июле Беларусь ввела безвизовый режим для 35 стран Европы.
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