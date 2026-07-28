Взрыв в торговом центре и десятки пострадавших: что известно о последствиях землетрясения в Японии
Согласно информации местных СМИ, наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Кумамото, где продолжается масштабная поисково-спасательная операция.
🚨‼️🇯🇵 MASSIVE INFRASTRUCTURE COLLAPSE AFTER 7.1 EARTHQUAKE IN JAPAN— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 28, 2026
It reached a maximum seismic intensity of Shindo 7 (the highest level on Japan's scale), triggering immediate tsunami alerts & widespread infrastructure shutdowns in Kumamoto Prefecture on the island of Kyushu,… pic.twitter.com/INgJqZ1nzm
По данным японского общественного телевидения NHK, после землетрясения в торговом центре AEON Mall произошел взрыв, в результате которого частично обрушился второй этаж здания. Под завалами могли оказаться от 20 до 30 человек. Спасатели продолжают разбирать конструкции и искать выживших, пишет The Associated Press.
Pray Japan 🇯🇵 🙏— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) July 28, 2026
A magnitude 7.1 earthquake has hit Kumamoto on Japan's southern island of Kyushu, sending buildings swaying as people rushed to safety. Authorities have issued a tsunami alert following the quake. pic.twitter.com/GR7lCZxMVi
Телеканал TBS, на который ссылаются местные СМИ, сообщил, что полиция не исключает большого числа погибших в результате происшествия в торговом центре. Однако официального подтверждения информации о жертвах японские власти пока не публиковали.
🇯🇵 BREAKING — A powerful earthquake struck Kumamoto Prefecture on Japan's southern island of Kyushu on Tuesday (Jul 28, 4:27 p.m. local), preliminary magnitude 7.1 per Japan's JMA (the USGS puts it at 6.8), depth ~10 km, epicenter near Uki city. It registered the maximum shindo 7… pic.twitter.com/vWMFd3lXtA— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 28, 2026
Кроме того, в городе Яцусиро на территории бумажной фабрики обрушилась дымовая труба. Несколько человек числятся пропавшими без вести. В регионе также зафиксированы пожары, повреждения дорог, мостов и зданий, а без электроснабжения остались десятки тысяч домов.
The earthquake registering a magnitude of 7.1 shook Kumamoto on Japan's southern main island of Kyushu late Tuesday afternoon, caused crazy damage and injuries. This could be a precursor to a larger earthquake like the 9.0 they received in 2011.— L.A 🇺🇲♥️ (@FACTMATTER2024) July 28, 2026
Prayers for the people of Japan. pic.twitter.com/uRy9HXzzAX
Из-за последствий стихии временно остановлено движение скоростных поездов "Синкансэн", нарушена работа регионального железнодорожного сообщения и аэропорта Кумамото. После первоначального предупреждения о цунами Японское метеорологическое агентство отменило угрозу, однако жителей призвали быть готовыми к сильным повторным толчкам.
Стоит отметить, что Япония – одна из самых сейсмоопасных стран мира. Землетрясения там происходят практически ежедневно. Благодаря строгим строительным нормам большинство современных зданий рассчитаны на сильные подземные толчки, а по всей стране действует система раннего предупреждения о землетрясениях.
В префектуре Кумамото сейсмическая интенсивность составила 7 баллов, а в Амакусе и Ашиките – меньше 6.
Предупреждение об угрозе цунами выпущено для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.
Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.