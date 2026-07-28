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Мир

Взрыв в торговом центре и десятки пострадавших: что известно о последствиях землетрясения в Японии

землетрясение в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 19:58 Фото: pexels
Мощные подземные толчки произошли 28 июля 2026 года на юго-западе Японии. Число пострадавших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю выросло примерно до 90 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации местных СМИ, наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Кумамото, где продолжается масштабная поисково-спасательная операция.

По данным японского общественного телевидения NHK, после землетрясения в торговом центре AEON Mall произошел взрыв, в результате которого частично обрушился второй этаж здания. Под завалами могли оказаться от 20 до 30 человек. Спасатели продолжают разбирать конструкции и искать выживших, пишет The Associated Press.

Телеканал TBS, на который ссылаются местные СМИ, сообщил, что полиция не исключает большого числа погибших в результате происшествия в торговом центре. Однако официального подтверждения информации о жертвах японские власти пока не публиковали.

Кроме того, в городе Яцусиро на территории бумажной фабрики обрушилась дымовая труба. Несколько человек числятся пропавшими без вести. В регионе также зафиксированы пожары, повреждения дорог, мостов и зданий, а без электроснабжения остались десятки тысяч домов.

Из-за последствий стихии временно остановлено движение скоростных поездов "Синкансэн", нарушена работа регионального железнодорожного сообщения и аэропорта Кумамото. После первоначального предупреждения о цунами Японское метеорологическое агентство отменило угрозу, однако жителей призвали быть готовыми к сильным повторным толчкам.

Стоит отметить, что Япония – одна из самых сейсмоопасных стран мира. Землетрясения там происходят практически ежедневно. Благодаря строгим строительным нормам большинство современных зданий рассчитаны на сильные подземные толчки, а по всей стране действует система раннего предупреждения о землетрясениях.

В префектуре Кумамото сейсмическая интенсивность составила 7 баллов, а в Амакусе и Ашиките – меньше 6.

Предупреждение об угрозе цунами выпущено для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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