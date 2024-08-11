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Ученые оценили уровень опасности современных авиаперелетов

самолет, авиация, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 10:15 Фото: pixabay
Американские ученые из Массачусетского технологического института изучили уровень безопасности коммерческих авиарейсов. Они пришли к выводу, что шанс попасть в авиакатастрофу за последнее десятилетие снизился вдвое и достиг наименьшего показателя в истории, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном издании Journal of Air Transport Management (JATM).

Команда проанализировала уровни смертности при авиаперелетах в XXI веке и сравнила их с показателем начала эпохи массовых авиаперевозок 1968-1977 годов, составлявшем один летальный исход на 350 тыс. авиапассажиров.

"Безопасность авиатранспорта стабильно увеличивалась вдвое с каждым десятилетием. В 1978-1987 годах показатель составлял одну жертву на 700 тыс. пассажиров, в 1988-1997 годах – одного погибшего на 1,3 млн пассажиров, а в 1998-2007 годах – на 2,7 млн", – поясняют исследователи.

В 2008-2017 годах количество жертв инцидентов при авиаперевозках сократилось до 1 на 7,9 млн пассажиров и с 2018 по 2022 год достигло исторического максимума с результатом один случай на 13,7 млн посадок в самолет.

Ученые выделили три группы стран, различающихся по общей безопасности полетов.

В первую вошли США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, Канада, Китай, Израиль, Япония и Новая Зеландия.

Ко второй отнесли Бахрейн, Боснию, Бразилию, Бруней, Чили, Гонконг (считается отдельно от Китая), Индию, Иорданию, Кувейт, Малайзию, Мексику, Филиппины, Катар, Сингапур, ЮАР, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, Турцию и ОАЭ.

Все остальные страны мира, включая Казахстан, попали в третий уровень. Но даже в этой когорте риск фатальных инцидентов на авиатранспорте сократился вдвое за период с 2018 по 2022 год.

В Казахстане с 1941 года по 2022 год, по данным Сети авиационной безопасности (ASN), произошло 89 авиакатастроф с участием пассажирских, военных и сельскохозяйственных самолетов. Это примерно по одному крушению в год.

Максимальное количество крушений – четыре – наблюдалось лишь единожды, в 1976 году. При этом суммарно в течение 26 лет за этот период авиакатастрофы не регистрировались.

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