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Ученые превратили алюминиевые банки и морскую воду в экологичное топливо

алюминиевые банки, топливо, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 11:29 Фото: pixabay
Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали метод производства водородного топлива из пустых алюминиевых банок, морской воды и кофеина, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

"Для эксперимента построили небольшой водородный реактор, в который загрузили алюминиевые гранулы из переработанных емкостей от напитков. Вторсырье предварительно обработали сплавом галлия и индия, который мешает образованию защитной оксидной пленки при контакте металла с соленой водой", – пишет издание.

Поскольку реакция шла медленно из-за присутствовавших в жидкости ионов, исследователи добавили в раствор немного кофеина. Его активный элемент имидазол значительно ускорил процесс, и алюминий за пять минут отдал столько же водорода, сколько произвел бы за два часа без катализатора.

"Как показали эксперименты, одна подготовленная гранула алюминия выделяет 400 миллилитров водорода, а грамм гранул – 1,3 литра горючего газа. По словам инженеров, их установка может решить проблему хранения и транспортировки водородного горючего, поскольку этот газ сложен и небезопасен в перевозке из-за своих мощных окислительных свойств и высокой летучести. Вместо этого специалисты предлагают использовать стабильный алюминий, производя водород на месте по мере необходимости", – сообщает журнал.

По словам ученых, 20 килограммов гранул могут обеспечить энергией небольшой подводный аппарат в течение 30 дней, закачивая окружающую морскую воду в установку. В дальнейшем исследователи намерены найти способ извлекать воду из воздуха, чтобы их реактор можно было использовать для наземной техники без необходимости возить запас жидкости.

Ранее международная группа ученых из Саудовской Аравии, Дании и Франции заметила резкое падение разнообразия организмов в Тихом океане. Речь идет об Атакамской впадине. Исследователи связали это с интенсивным процессом рыболовства в этом районе с 1970 по 1985 год. Кроме того, в данный период происходило одно из сильнейших по силе воздействий климатических событий Эль-Ниньо.

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