Ученые превратили алюминиевые банки и морскую воду в экологичное топливо

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали метод производства водородного топлива из пустых алюминиевых банок, морской воды и кофеина, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

"Для эксперимента построили небольшой водородный реактор, в который загрузили алюминиевые гранулы из переработанных емкостей от напитков. Вторсырье предварительно обработали сплавом галлия и индия, который мешает образованию защитной оксидной пленки при контакте металла с соленой водой", – пишет издание.

Поскольку реакция шла медленно из-за присутствовавших в жидкости ионов, исследователи добавили в раствор немного кофеина. Его активный элемент имидазол значительно ускорил процесс, и алюминий за пять минут отдал столько же водорода, сколько произвел бы за два часа без катализатора.

"Как показали эксперименты, одна подготовленная гранула алюминия выделяет 400 миллилитров водорода, а грамм гранул – 1,3 литра горючего газа. По словам инженеров, их установка может решить проблему хранения и транспортировки водородного горючего, поскольку этот газ сложен и небезопасен в перевозке из-за своих мощных окислительных свойств и высокой летучести. Вместо этого специалисты предлагают использовать стабильный алюминий, производя водород на месте по мере необходимости", – сообщает журнал.

По словам ученых, 20 килограммов гранул могут обеспечить энергией небольшой подводный аппарат в течение 30 дней, закачивая окружающую морскую воду в установку. В дальнейшем исследователи намерены найти способ извлекать воду из воздуха, чтобы их реактор можно было использовать для наземной техники без необходимости возить запас жидкости.

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