В Евросоюзе осудили Израиль за удары по школе в Газе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что они потрясены кадрами из школы "Ат-Табиин" в Газе, где в результате атаки израильской армии погибли не менее ста человек, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Боррель опубликовал в соцсети Х 10 августа:

"В ужасе от кадров из школы-убежища в секторе Газа, пострадавшей от израильского удара, жертвами которого, как сообщается, стали десятки палестинцев".

Он подчеркнул, что по меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели и добавил, что этим убийствам нет оправдания.

Фото:Twitter/Josep Borrell Fontelles

Также Боррель напомнил, что с начала конфликта в Газе погибло более 40 тыс. палестинцев.

"Прекращение огня – единственный способ остановить убийство мирных жителей и обеспечить освобождение пленных", – заявил представитель ЕС.

10 августа 2024 года стало известно о 100 погибших в результате удара Израиля по школе в городе Газа. Атака была совершена во время утренней молитвы. В здании в этот момент находились жители Газы, которые скрывались от авиаударов.