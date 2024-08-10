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При ударе Израиля по Газе погибли не менее 100 человек

Израиль, школа, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 09:42 Фото: pixabay
По информации иранских СМИ, в результате удара Израиля по школе в городе Газа погибли по меньшей мере 100 человек и десятки ранены, сообщает Zakon.kz.

Телеканал Press TV передает, что атака армии Израиля на школу была совершена во время утренней молитвы 10 августа. В здании в этот момент находились жители Газы, которые скрывались от авиаударов.

Ранее Вооруженные силы Израиля заявили, что в здании школы располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС, который был уничтожен, сообщает ТАСС.

"Недавно на основе разведывательной информации Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности ВВС нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые находились в пункте управления и контроля, расположенном в школе Al-Taba’een", – указывается в заявлении Вооруженных сил.

Как отмечается в заявлении, указанный штаб ХАМАС принимал участие в планировании и реализации различных атак против военнослужащих Израиля. Также отмечается, что перед нанесением удара предприняли многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, в том числе использование разведывательной информации, высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

31 июля 2024 года палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.

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