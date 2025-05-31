60 человек погибли за сутки в результате ударов Израиля по Газе

За последние сутки 60 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, еще 284 мирных жителя ранены, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Al-Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.



"В больницы сектора Газа за последние 24 часа поступили 60 погибших и 284 раненых", – говорится в сообщении.

При этом, отмечает издание, статистика не отражает данные из северной части сектора Газа из-за отсутствия доступа у представителей министерства и медиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС вскоре будет заключено.