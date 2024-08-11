Умерла актриса Людмила Шестакова, известная по ролям в сериалах "Сваты" и "Жених"

На 68 году жизни скончалась заслуженная артистка России Людмила Шестакова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Севастопольский театр имени Луначарского на своей странице во "ВКонтакте".



Как уточняется, Шестакова ушла из жизни внезапно. Подробности ее смерти не приводятся.

"Ровно 45 лет своей жизни Людмила Марковна отдала служению Севастопольскому театру Луначарского. Играла, ставила, творила, жила театром и для театра. Творчество Людмилы Марковной, как и она сама, всегда было очень честным, искренним и открытым", – добавили в театре.

В комментариях под постом многие зрители выразили соболезнования семье актрисы.

Отметим, что Шестакова играла в театре и снялась в ряде сериалов, в том числе "Сватах" и "Женихе".

Ранее сообщалось, что в Париже скоропостижно скончался руководитель Управления спорта Алматы Ерден Хайруллин.