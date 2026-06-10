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Культура и шоу-бизнес

Ушла из жизни советская и российская актриса Людмила Чурсина

Советская и российская актриса , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 19:13 Фото: wikimedia/Сергей Бобылев
На 85-м году жизни скончалась исполнительница роли казачки Дарьи в экранизации рассказов Михаила Шолохова "Донская повесть", народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщает Zakon.kz.

Печальной новостью поделились на сайте Театра Российской армии.

"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса. О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время", – говорится в публикации.

Будущая актриса родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (СССР, ныне – Душанбе, Таджикистан).

Дебютировала в кино в фильме "Когда деревья были большими". Однако первой серьезной ролью Людмилы Чурсиной стала роль в ленте "Донская повесть", снятой по мотивам рассказов Михаила Шолохова.

Всего за долгие годы творческой деятельности она сыграла более ста ролей в фильмах и телесериалах.

Ранее в возрасте 93 лет скончалась Бернадетт Ширак – вдова бывшего президента Франции Жака Ширака. О ее смерти стало известно 5 июня.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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