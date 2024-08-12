В США родился котенок с редкой мутацией
Сотрудники приюта для животных True Rescue рассказали, что котят нашли в коробке, заклеенной скотчем, без отверстий для воздуха. По данным издания Daily Mail, неравнодушный местный житель города Маунт-Джульетт накормил малышей и отвез в приют.
Оказалось, что у одного котенка четыре ушка – два больших и два поменьше, которые смотрят чуть вперед.
Примечательно, что кошки с четырьмя ушами встречаются редко, но это не является чем-то неслыханным.
Фото: Facebook/True Rescue
Ветеринары добавили, что котенку всего девять недель. Специалисты уже осмотрели внутреннее ухо малыша и убедились, что оно в полном порядке. Скоро Аудио будут искать новых хозяев.
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