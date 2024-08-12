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В США родился котенок с редкой мутацией

В США родился котенок с редкой мутацией, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:24 Фото: Facebook/True Rescue
Котенок с четырьмя ушами из-за редкой генетической мутации родился в американском штате Теннесси. Уже подросшее животное попало в приют вместе с тремя другими котятами из одного помета. Теперь его зовут Аудио, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники приюта для животных True Rescue рассказали, что котят нашли в коробке, заклеенной скотчем, без отверстий для воздуха. По данным издания Daily Mail, неравнодушный местный житель города Маунт-Джульетт накормил малышей и отвез в приют.

Оказалось, что у одного котенка четыре ушка – два больших и два поменьше, которые смотрят чуть вперед.

Примечательно, что кошки с четырьмя ушами встречаются редко, но это не является чем-то неслыханным.

В США родился котенок с редкой мутацией, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:24

Фото: Facebook/True Rescue

Ветеринары добавили, что котенку всего девять недель. Специалисты уже осмотрели внутреннее ухо малыша и убедились, что оно в полном порядке. Скоро Аудио будут искать новых хозяев.

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21 июля в турецком городе Эдирне ради спасения котенка, застрявшего в ливневой канализации, разобрали дорогу и тротуар.

Анастасия Московчук
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