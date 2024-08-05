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Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна

Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 14:05 Фото: pixabay
Перед тем как завести мейн-куна, эксперты советуют задуматься не только о необычной внешности и размерах этого питомца, но и о минусах его содержания, сообщает Zakon.kz.

Много шерсти

У мейн-кунов очень много шерсти. Особенно, как отмечено в публикации издания РБК Life, характерна проблема для периода линьки: шерсть вылезает активнее и обнаружить ее можно в неожиданных местах, например на кухонном столе. Соответственно, чтобы избежать подобного, хозяину мейн-куна следует быть готовым тратить куда больше времени на вычесывание такого кота, чем на представителя любой другой породы.

Период половой охоты

Некастрированный кот, который не участвует в регулярных вязках, будет метить свою территорию, распространяя навязчивый неприятный запах. Кроме того, нереализованный половой инстинкт может заметно испортить характер питомца, поэтому или кот должен участвовать в вязках, или надо его стерилизовать.

Мейн-кун – самая крупная домашняя порода кошек. У него мощное тело с широкой грудной клеткой и массивной головой.

Придирчивы к чистоте лотка

Вес взрослых кошек вида мейн-кун достигает 6-8 кг, некоторые вырастают еще крупнее. Лоток стандартного размера будет мал такому питомцу, а размещение вместительного кошачьего туалета потребует достаточно места, что не во всех квартирах возможно. Расходы на покупку наполнителя тоже возрастут.

Многие мейн-куны охотно и часто пьют воду и, следовательно, часто ходят в лоток, к чистоте которого относятся очень придирчиво. Встречаются особо брезгливые экземпляры, для которых понадобятся два лотка: в один они ходят по малой нужде, в другой – по большой.

Габариты

Затраты на содержание мейн-куна куда больше, чем обычной кошки. Размер и тут имеет значение. Такой питомец требует качественного питания. Хозяину придется покупать специальный качественный готовый корм или натуральную пищу на основе белка.

Кроме того, и взрослый кот вести себя будет как котенок – в плане прыгучести и игривости. Тут самое время снова вспомнить о габаритах и здраво оценить возможный ущерб шторам, цветам, гардинам и так далее.

Здоровье

Массивное телосложение, большой вес и повышенная активность кошки создают дополнительную нагрузку на ее суставы. Питание мейн-кунов должно содержать оптимальное количество калорий для поддержания активности, а для здоровья костей и суставов в питании нужны жирные кислоты омега-3 и хондропротекторы (глюкозамин и хондроитин).

Кроме того, у мейн-кунов есть генетическая предрасположенность к заболеваниям сердца, поэтому рацион обогащают таурином и антиоксидантами, которые снижают риск развития сердечных заболеваний.

В связи с этой склонностью к сердечным патологиям хотя бы раз в год надо водить мейн-куна к ветеринару для профилактических обследований.

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