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Самую дорогую в мире зажигалку создали во Франции

во Франции создали самую дорогу зажигалку, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 18:12 Фото: скриншот видео
Французский люксовый бренд ST Dupont разработал и изготовил самую дорогую в мире зажигалку Louis XIII Fleur de Parme из 400 граммов чистого золота, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oddity Central, такой необычный заказ компания получила от миллиардера из Гонконга Стивена Ханга. Как выяснилось, мужчина страстно увлечен французской историей.

Отмечается, что зажигалка выполнена в виде короны и изготовлена из 400 граммов чистого золота, а также покрыта 152 сапфирами общим весом 41 карат.

Согласно данным издания, стоимость такой зажигалки составляет примерно 500 тыс. долларов. Над изготовлением шесть месяцев работала команда из 80 мастеров с "глубоким знанием французской культуры и истории".


Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал, когда будет запущен единый реестр отечественных производителей в Казахстане.

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