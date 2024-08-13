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Что даст создание единого реестра отечественных производителей, рассказал Шарлапаев

Канат Шарлапаев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 11:15 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 13 августа 2024 года рассказал, когда будет запущен единый реестр отечественных производителей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня активно ведется работа по созданию реестра.

"До конца года планируется завершить работу по запуску реестра. Он будет включать полные сведения о казахстанских товаропроизводителях, в том числе производимые товары, виды деятельности, количество работников и объем производства. Субъекты, включенные в реестр, получат доступ к мерам государственного стимулирования, закупочным платформам, как государственным, так и к закупкам квазигоссектора и недропользователей", – отметил министр.

При этом основным условием для производителей будет повышение локализации производств.

О планах создания реестра Шарлапаев заявлял еще в мае 2024 года. Тогда он сказал, что в Казахстане очень много производителей, которые не являются настоящими, а притворяются таковыми.

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