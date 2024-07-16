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Ощутимое землетрясение произошло в Мексике

землетрясение в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 21:11 Фото: X(Twitter)/@SismologicoMX
Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,0 вблизи города Оахака на юго-западе страны, сообщает Zakon.kz.

По данным службы, землетрясение произошло в 8:29 утра по местному времени (19:29 по времени Астаны).

"Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в 38 км к юго-востоку от города Пинотепа-Насьональ, штат Оахака", – говорится в сообщении ведомства в Х (ранее Twitter).

Как сообщил на своей странице в Х губернатор Оахаки Соломон Хара Крус, в восьми районах штата активированы протоколы реагирования в чрезвычайных ситуациях. Экстренные службы проводят оценку пострадавших районов.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в приграничном районе Казахстана и России.

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