Ощутимое землетрясение произошло в Мексике
Фото: X(Twitter)/@SismologicoMX
Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,0 вблизи города Оахака на юго-западе страны, сообщает Zakon.kz.
По данным службы, землетрясение произошло в 8:29 утра по местному времени (19:29 по времени Астаны).
"Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в 38 км к юго-востоку от города Пинотепа-Насьональ, штат Оахака", – говорится в сообщении ведомства в Х (ранее Twitter).
Как сообщил на своей странице в Х губернатор Оахаки Соломон Хара Крус, в восьми районах штата активированы протоколы реагирования в чрезвычайных ситуациях. Экстренные службы проводят оценку пострадавших районов.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
SISMO Magnitud 5.0 Loc 38 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 16/07/24 08:29:17 Lat 16.24 Lon -97.71 Pf 15 km pic.twitter.com/09TL32864Y— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 16, 2024
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в приграничном районе Казахстана и России.
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