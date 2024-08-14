Нидерланды собираются отправлять своих заключенных в другие страны

Нидерланды рассматривают возможность отправки некоторых своих осужденных преступников для отбывания наказания в зарубежные тюрьмы из-за нехватки тюремного персонала на родине, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Telegraaf, власти обдумывают такое решение из-за нехватки персонала в местах лишения свободы. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ингрид Конради.

Она объяснила это тем, что некоторые преступники не могут сидеть с другими арестантами из соображений безопасности. Поэтому сейчас в стране около двух тысяч осужденных по-прежнему на свободе, а не в тюрьме.

Также правительство страны ищет способы сократить число тюремных охранников, но уже отказалось от идеи многоместных камер, поскольку более крупные камеры, которые есть, заняты.

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