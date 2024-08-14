Младшая дочь президента Узбекистана получила новую должность

Младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назначена на новую должность. Теперь Шахноза Мирзиёева – первый заместитель председателя Национального паралимпийского комитета РУ, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 13 августа 2024 года, рассказали в пресс-служба комитета.

"Соответствующим решением Исполнительного собрания Национального паралимпийского комитета Узбекистана Мирзиёева Шахноза Шавкатовна избрана на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана", – говорится в распространенном во вторник сообщении.

Шахноза Мирзиёева с 2023 года занимает должность первого замдиректора Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана.

Отметим, что младшая дочь узбекского лидера уже высказалась о своей новой должности. Накануне в своем Instagram она разместила фотографии с торжественной церемонии проводов делегации Узбекистана в Париж на XVII летние Паралимпийские игры.

"Мы все стали свидетелями того, как наши олимпийцы сотворили новую историю во Франции. Теперь мы постараемся достичь таких же результатов с нашими параолимпийцами. Назначение меня на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана возлагает на меня огромную ответственность за достижение этой высокой цели. На торжественной церемонии проводов я пообщалась с нашими параолимпийцами и искренне пожелала им удачи. Верю и надеюсь, что они вернутся из Парижа с большими достижениями!" Шахноза Мирзиёева

Напомним, в начале августа 2024 года в Астане побывала старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева. На церемонии открытия международного турнира Zakovat Asian Cup в Астане помощник президента Узбекистана особо отметила важность дружбы между нашими странами.