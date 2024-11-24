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Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл

Меган Маркл, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 09:45 Фото: Instagram/meghan.markle.official
Принц Гарри организует собственную рождественскую вечеринку, на которой не будет его супруги Меган Маркл, сообщает Zakon.kz.

В Великобритании уже никто не сомневается: герцог и герцогиня Сассекские – на грани развода. Об этом пишет RadarOnline, указывая на то, что у Гарри и Меган на самом деле проблемы в семье.

Отмечается, что младший сын Чарльза III на Рождество проведет встречу, на которой приглашенные смогут пообщаться с ним лично и "узнать Гарри поближе". При этом мероприятие пройдет без Маркл.

"Представители Гарри уже начали рассылать приглашения, что подтверждает планы принца и его супруги провести Рождество порознь", – пишет издание.

На днях и Маркл спровоцировала слухи о разладе с супругом, появившись на презентации косметического средства без него. При этом внешний вид герцогини буквально кричал о желании привлечь к себе внимание: на ней был черный топ с глубоким декольте, отмечают журналисты.

Герцоги Сассекские состоят в браке с мая 2018 года. Они растят пятилетнего сына Арчи и трехлетнюю дочь Лилибет.

Ранее Меган Маркл уже подвергалась критике за слишком откровенный наряд, в котором она появилась на гала-вечере детской больницы в Лос-Анджелесе.

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