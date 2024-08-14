Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Петр Чернышев впервые появился на публике после смерти Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев дал комментарий, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 23:42 Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
Фигурист Петр Чернышев вышел на публику впервые после смерти Анастасии Заворотнюк. Он ответил на вопрос о планах на жизнь, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, супруг покойной актрисы Петр Чернышев постепенно возвращается на работу. На днях он впервые появился на публике.

Фигурист прилетел в Сочи, где в на сцене ледового дворца "Айсберг" прошла презентация шоу "Вечера на хуторе" под руководством его близкой подруги Татьяны Навки.

Чернышев объяснил, что оказался на юге внепланово.

"Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище", – рассказал он на пресс-конференции.

Там же фигурист признался, что планов на будущее пока не построил.

"Планы? Пока не знаю", – ответил он.

Несмотря на то что Анастасия Заворотнюк четыре года боролась с раком мозга, новость о ее смерти стала потрясением для всех. Дочь актрисы, Анна, также сообщила о своих планах. Она твердо решила, что будет жить счастливо, поскольку ее мама именно этого для нее и хотела.

Читайте также

Ольга Бузова опубликовала новые фото
Ольга Бузова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Фото беременной Айсауле Бакытбек вызвали страстные обсуждения в соцсетях
Фото беременной Айсауле Бакытбек вызвали бурные обсуждения в соцсетях
Аксинья Титова
Россия Заворотнюк Анастасия 2024 год Актеры Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гимнастика Вердикт CAS
Париж-2024: CAS отбирает "бронзу" у американской гимнастки
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: