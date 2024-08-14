Петр Чернышев впервые появился на публике после смерти Анастасии Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев вышел на публику впервые после смерти Анастасии Заворотнюк. Он ответил на вопрос о планах на жизнь, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, супруг покойной актрисы Петр Чернышев постепенно возвращается на работу. На днях он впервые появился на публике.

Фигурист прилетел в Сочи, где в на сцене ледового дворца "Айсберг" прошла презентация шоу "Вечера на хуторе" под руководством его близкой подруги Татьяны Навки.

Чернышев объяснил, что оказался на юге внепланово.

"Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище", – рассказал он на пресс-конференции.

Там же фигурист признался, что планов на будущее пока не построил.

"Планы? Пока не знаю", – ответил он.

Несмотря на то что Анастасия Заворотнюк четыре года боролась с раком мозга, новость о ее смерти стала потрясением для всех. Дочь актрисы, Анна, также сообщила о своих планах. Она твердо решила, что будет жить счастливо, поскольку ее мама именно этого для нее и хотела.