После созданного ИИ ролика Маск предложил Трампу потанцевать в реальной жизни

Предложение он опубликовал в соцсети X после выхода ролика, созданного искусственным интеллектом, где двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню Stayin' Alive.

Отметим, что ролик, созданный искусственным интеллектом, вызвал большой интерес в сети, собрав миллионы просмотров.

Экс-президент США пока не ответил на вызов миллиардера.

Haters will say this is AI 🕺🕺 pic.twitter.com/vqWVxiYXeD