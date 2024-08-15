Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

После созданного ИИ ролика Маск предложил Трампу потанцевать в реальной жизни

Маск вызвал Трампа на танцевальный батл, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 06:14 Фото: скриншот видео
Американский миллиардер Илон Маск бросил вызов кандидату в президенты США Дональду Трампу, предложив ему потанцевать в реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

Предложение он опубликовал в соцсети X после выхода ролика, созданного искусственным интеллектом, где двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню Stayin' Alive.

"Я в деле и в реальной жизни, если Дональд Трамп готов!" – написал Маск и добавил смайлик с подмигиванием.

Отметим, что ролик, созданный искусственным интеллектом, вызвал большой интерес в сети, собрав миллионы просмотров.

Экс-президент США пока не ответил на вызов миллиардера.

Ранее Трамп дал интервью Маску в соцсети Х. Очем они говорили, можно ознакомиться здесь.

Читайте также

актриса
Умерла звезда фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс
Королевская семья
Принц Гарри и Меган Маркл грозят королевской семье новыми разоблачениями
Заключенные в Нидерландах
Нидерланды собираются отправлять своих заключенных в другие страны
Елена Беляева
Маск Илон Трамп Дональд США 2024 год Социальные сети
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Космические исследования
НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: