После созданного ИИ ролика Маск предложил Трампу потанцевать в реальной жизни

Американский миллиардер Илон Маск бросил вызов кандидату в президенты США Дональду Трампу, предложив ему потанцевать в реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

Предложение он опубликовал в соцсети X после выхода ролика, созданного искусственным интеллектом, где двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню Stayin' Alive.

"Я в деле и в реальной жизни, если Дональд Трамп готов!" – написал Маск и добавил смайлик с подмигиванием.

Отметим, что ролик, созданный искусственным интеллектом, вызвал большой интерес в сети, собрав миллионы просмотров.

Экс-президент США пока не ответил на вызов миллиардера.

Haters will say this is AI 🕺🕺 pic.twitter.com/vqWVxiYXeD — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2024

Ранее Трамп дал интервью Маску в соцсети Х. Очем они говорили, можно ознакомиться здесь.