Илон Маск предложил создать в США новую политическую партию

Американский миллиардер Илон Маск предложил создать новую политическую партию после того, как поссорился с президентом США Дональдом Трампом из-за законопроекта о расходах, сообщает Zakon.kz.

В четверг, 5 июня, Маск спросил пользователей соцсети X, нужна ли стране новая партия.

"Люди высказались. Америке нужна новая политическая партия, которая представляла бы интересы 80% населения. И с этим согласны ровно 80 процентов людей. Такова судьба", – написал Маск, обнародовав итоги своего опроса.

Он уже придумал название для своего объединения – "Американская партия".

The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle!



And exactly 80% of people agree 😂



This is fate. https://t.co/JkeOlG7Kl4 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025

Член палаты представителей американского Конгресса Джимми Патронис, комментируя заявление Маска, предположил, что эти "двое скоро снова будут болтаться вместе".

Однако у предложения нашлось уже немало сторонников, например, американский блогер Марио Науфалу. Он пояснил, что если 5,6 миллионов человек говорят, что они политически бездомные, возможно, пришло время снести весь район.

🚨🇺🇸 THE AMERICA PARTY: ELON'S VISION TO DISMANTLE THE ESTABLISHMENT



When 5.6 million people tell you they're politically homeless, perhaps it's time to bulldoze the entire neighborhood.



Elon's proposed "America Party" resonated with 80.4% of respondents who are tired of the… https://t.co/Ek6fmYhbtn pic.twitter.com/KxxnRdnSUU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 6, 2025

Илон Маск 3 июня 2025 года раскритиковал проект бюджета, предложенного администрацией Трампа. Предприниматель назвал его "мерзостью" и добавил, что проект существенно увеличит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и возложит на американских граждан непосильное долговое бремя.

В ответ Трамп 5 июня 2025 года заявил, что крайне разочарован предпринимателем после его резких высказываний. Американский лидер предположил, что Маск расстроен из-за отмены мандата администрацией Белого дома на электромобили.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".