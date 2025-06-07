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Мир

Илон Маск предложил создать в США новую политическую партию

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 11:08 Фото: Heisenberg Media/Dan Taylor
Американский миллиардер Илон Маск предложил создать новую политическую партию после того, как поссорился с президентом США Дональдом Трампом из-за законопроекта о расходах, сообщает Zakon.kz.

В четверг, 5 июня, Маск спросил пользователей соцсети X, нужна ли стране новая партия.

"Люди высказались. Америке нужна новая политическая партия, которая представляла бы интересы 80% населения. И с этим согласны ровно 80 процентов людей. Такова судьба", – написал Маск, обнародовав итоги своего опроса.

Он уже придумал название для своего объединения – "Американская партия".

Член палаты представителей американского Конгресса Джимми Патронис, комментируя заявление Маска, предположил, что эти "двое скоро снова будут болтаться вместе".

Однако у предложения нашлось уже немало сторонников, например, американский блогер Марио Науфалу. Он пояснил, что если 5,6 миллионов человек говорят, что они политически бездомные, возможно, пришло время снести весь район.

Илон Маск 3 июня 2025 года раскритиковал проект бюджета, предложенного администрацией Трампа. Предприниматель назвал его "мерзостью" и добавил, что проект существенно увеличит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и возложит на американских граждан непосильное долговое бремя.

В ответ Трамп 5 июня 2025 года заявил, что крайне разочарован предпринимателем после его резких высказываний. Американский лидер предположил, что Маск расстроен из-за отмены мандата администрацией Белого дома на электромобили.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".

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Андрей Дюсупов
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