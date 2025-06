Илон Маск предложил создать в США новую политическую партию

В четверг, 5 июня, Маск спросил пользователей соцсети X, нужна ли стране новая партия.

Он уже придумал название для своего объединения – "Американская партия".

The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle! And exactly 80% of people agree 😂 This is fate. https://t.co/JkeOlG7Kl4

Член палаты представителей американского Конгресса Джимми Патронис, комментируя заявление Маска, предположил, что эти "двое скоро снова будут болтаться вместе".

Однако у предложения нашлось уже немало сторонников, например, американский блогер Марио Науфалу. Он пояснил, что если 5,6 миллионов человек говорят, что они политически бездомные, возможно, пришло время снести весь район.

🚨🇺🇸 THE AMERICA PARTY: ELON'S VISION TO DISMANTLE THE ESTABLISHMENT



When 5.6 million people tell you they're politically homeless, perhaps it's time to bulldoze the entire neighborhood.



Elon's proposed "America Party" resonated with 80.4% of respondents who are tired of the… https://t.co/Ek6fmYhbtn pic.twitter.com/KxxnRdnSUU