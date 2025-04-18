В Кыргызстане уничтожили 18 тонн американского риса

В Кыргызстан ввезли испорченную партию риса из США. Продукт поставила американская НКО Mercy Corps, сообщает Zakon.kz.

По информации vesti.kg, в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана рассказали, что 18 тонн риса уничтожили на городском полигоне твердых бытовых отходов в городе Ош.

По данным ведомства, партию риса выявили на карантинном фитосанитарном контрольно-пропускном пункте "Кара-Суу Темир Жолу".

"По результатам фитосанитарного мониторинга, продукция признана полностью непригодной для использования. В соответствии с требованиями законодательства партия риса была уничтожена под строгим контролем на городском мусорном полигоне в Оше. В процедуре утилизации приняли участие представители Ошской таможенной службы, международной организации Mercy Corps, санитарно-эпидемиологической службы, городского УВД, экологической службы и Ошского управления Департамента химизации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Китай прекратил импорт газа из США.