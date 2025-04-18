#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
521.9
593.5
6.39
Мир

В Кыргызстане уничтожили 18 тонн американского риса

Мешки, рис, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 23:59 Фото: pixabay
В Кыргызстан ввезли испорченную партию риса из США. Продукт поставила американская НКО Mercy Corps, сообщает Zakon.kz.

По информации vesti.kg, в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана рассказали, что 18 тонн риса уничтожили на городском полигоне твердых бытовых отходов в городе Ош.

По данным ведомства, партию риса выявили на карантинном фитосанитарном контрольно-пропускном пункте "Кара-Суу Темир Жолу".

"По результатам фитосанитарного мониторинга, продукция признана полностью непригодной для использования. В соответствии с требованиями законодательства партия риса была уничтожена под строгим контролем на городском мусорном полигоне в Оше. В процедуре утилизации приняли участие представители Ошской таможенной службы, международной организации Mercy Corps, санитарно-эпидемиологической службы, городского УВД, экологической службы и Ошского управления Департамента химизации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Китай прекратил импорт газа из США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Подросток три месяца проходил с пулей в груди из-за неосторожности отца
Мир
00:40, 19 апреля 2025
Подросток три месяца проходил с пулей в груди из-за неосторожности отца
Трамп прокомментировал возможную остановку военной помощи Украине
Мир
22:59, 18 апреля 2025
Трамп прокомментировал возможную остановку военной помощи Украине
В США появился клуб молодых отцов
Мир
20:38, 18 апреля 2025
В США появился клуб молодых отцов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: