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В аэропорту Мадрида планируют усилить контроль из-за вспышки оспы обезьян

усилить контроль в аэропорту Мадрида планируют власти города из-за распространения оспы обезьян, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 20:29 Фото: pixabay
Об этом пишет Europa Press со ссылкой на министра здравоохранения испанской столицы Фатиму Матуте. Министр предложила усилить пограничный контроль в городском аэропорту, чтобы замедлить распространение оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

По информации Europa Press, в данное время в Испанию могут бесконтрольно приезжать зараженные из Африки, где нашли новый штамм оспы, а также те, кто контактировал с инфицированными гражданами.

"В настоящее время возможное появление нового варианта вируса в Мадридском сообществе может произойти из-за въезда в Испанию инфицированных людей", – цитирует издание Матуте.

По его словам, на территории Испании продолжается вакцинация людей от оспы обезьян.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Оспа обезьян Испания Мадрид 2024 год
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