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Законодательство РК

Контроль при въезде в Кению усилили из-за распространения оспы обезьян

аэропорт Кении, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 22:01 Фото: wikipedia
Столичный аэропорт Кении имени Джомо Кениаты усилил надзор на пропускных пунктах из-за распространения в стране оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции Capital FM, на данный момент в Кении зарегистрированы четыре подтвержденных случая оспы обезьян.

"В международном аэропорту имени Джомо Кениаты усилен надзор с целью сдерживания распространения оспы обезьян на фоне опасений по поводу всплеска заболеваемости на пограничных пунктах", – говорится в сообщении.

Согласно данным Министерства здравоохранения, все пункты въезда в страну были укомплектованы персоналом и оснащены всем необходимым для проверки любых симптомов, которые могут проявиться у иностранцев или жителей Кении при въезде в страну.

31 августа 2024 года Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК опроверг информацию о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян.

2 сентября Минздрав Казахстана оценил риски распространения оспы обезьян.

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