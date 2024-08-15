13-месячный период температурных рекордов на Земле завершен – исследование

Ученые европейской Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) объявили о завершении 13-месячного периода рекордно высоких температур, когда каждый следующий месяц превосходил предыдущий тепловой максимум, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на официальном сайте организации, июль 2024 года оказался немного прохладнее июля 2023 года. По словам экспертов, средняя температура воздуха за минувший июль во всем мире составила 16,91°C, что на 0,04°C меньше результата годом ранее.

По мнению ученых, так долго температурные максимумы фиксировались из-за антропогенных выбросов углерода и других парниковых газов, включая метан.

Отмечается, что потепление также было вызвано действием климатического феномена Эль-Ниньо, связанного с повышением температур в Тихом океане, а также воздействием Солнца, которое сейчас приближается к пику 11-летнего солнечной активности.

Также сообщается, что, по мере смены Эль-Ниньо более прохладным процессом Ла-Нинья, глобальная температура продолжит снижаться, но вряд ли достигнет уровней до 2023/24 годов.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на пятницу объявили штормовое предупреждение.