13-месячный период температурных рекордов на Земле завершен – исследование
Согласно информации на официальном сайте организации, июль 2024 года оказался немного прохладнее июля 2023 года. По словам экспертов, средняя температура воздуха за минувший июль во всем мире составила 16,91°C, что на 0,04°C меньше результата годом ранее.
По мнению ученых, так долго температурные максимумы фиксировались из-за антропогенных выбросов углерода и других парниковых газов, включая метан.
Отмечается, что потепление также было вызвано действием климатического феномена Эль-Ниньо, связанного с повышением температур в Тихом океане, а также воздействием Солнца, которое сейчас приближается к пику 11-летнего солнечной активности.
Также сообщается, что, по мере смены Эль-Ниньо более прохладным процессом Ла-Нинья, глобальная температура продолжит снижаться, но вряд ли достигнет уровней до 2023/24 годов.
Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на пятницу объявили штормовое предупреждение.