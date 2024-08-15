В 16 областях Казахстана на пятницу объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 16 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге, севере Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, град, шквал, днем на западе, севере, юге области гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с.



На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 17-22 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на западе, севере области ожидается гроза. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, в центре, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+38 градусов. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы днем сохранится сильная жара до +35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 18 м/с. Днем сохранится сильная жара +35+37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.



Днем на юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность.



По Абайской области ожидается гроза, днем на востоке, в центре области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем сохранится сильная жара +35 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Ранее сообщалось, в каких областях Казахстана 16 августа будет очень жарко.