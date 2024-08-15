В 16 областях Казахстана на пятницу объявили штормовое предупреждение
Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
На востоке, юге, севере Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, град, шквал, днем на западе, севере, юге области гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с.
На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 17-22 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на западе, севере области ожидается гроза. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.
На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, в центре, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+38 градусов. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы днем сохранится сильная жара до +35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 18 м/с. Днем сохранится сильная жара +35+37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.
Днем на юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность.
По Абайской области ожидается гроза, днем на востоке, в центре области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с.
Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем сохранится сильная жара +35 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.
Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.
Ночью на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.
Ранее сообщалось, в каких областях Казахстана 16 августа будет очень жарко.