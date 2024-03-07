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Минувший февраль стал самым жарким за последние несколько сотен лет

глобальное потепление, Copernicus, февраль, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 13:13 Фото: pixabay
Согласно данным службы мониторинга климата Европейского союза Copernicus, прошедший февраль стал самым жарким за последние несколько сотен лет. Ученые предупреждают, что рекордное повышение температуры может привести к серьезным глобальным последствиям, сообщает Zakon.kz.

Научные сотрудники мониторинга климата ЕС установили, что температура в минувшем феврале, была почти на два градуса выше, чем средняя температура этого же месяца в доиндустриальные времена, пишет CNN.

Это говорит о том, что естественные колебания климата усиливаются из-за глобального потепления.

"Февраль присоединяется к длинной череде рекордов последних нескольких месяцев. На самом деле это неудивительно – постоянное потепление климатической системы неизбежно и приведет к новым экстремальным температурам", – заявил Карло Буонтемпо, директор Copernicus.

Заметно повысилась и температура глобального океана. В прошлом месяце она составила 21,06 градуса по Цельсию. Эта отметка побила рекорд прошлого года. В августе 2023 года столбик термометра показывал 20,98 градуса.

Ученные предупреждают – рекордное повышение температуры океана имеет серьезные глобальные последствия. Это не только опасно для морской жизни, но и способствует возникновению экстремальных погодных явлений, в том числе цунами, сильных дождей и разрушительных ураганов.

Ученые Copernicus отмечают, что эти показатели должны заставить задуматься мировое сообщество о необходимости сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ранее международная группа ученых из Сербии, Испании, Португалии, Словении и других стран выяснила, что глобальное потепление угрожает крупнейшим на Земле запасам питьевой воды, которые находятся в пещерах по всему миру.

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