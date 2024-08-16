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В США выпустили духи с ароматом майонеза

Духи с ароматом майонеза, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 05:13 Фото: pixabay
Производитель кетчупов, горчицы и прочих соусов Hellmann’s выпустил парфюм с ароматом майонеза. Он получил название Will Levis No. 8. Новый аромат сочетает в себе нотки терпкого лимона, мускуса, кофе, ванили с "майонезным аккордом", сообщает Zakon.kz.

Игрок в американский футбол Уилл Левис, в честь которого новинка получила название, выступил амбассадором аромата.

В прошлом году в соцсетях появилось видео, в котором он добавляет майонез Hellmann’s в кофе. Позже спортсмен признался, что снял ролик ради шутки и не стал пить такой напиток. Однако его все равно позвали и дальше рекламировать майонез, но уже в другом виде.

Will Levis No. 8 уже поступили в продажу по цене 8 долларов. По всей видимости, духи оказались популярными: на официальном сайте говорится, что вся партия уже распродана.

Ранее сообщалось, что в Южной Калифорнии был арестован человек в связи со смертью американского актера Мэттью Перри, вызванной острым воздействием кетамина.

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