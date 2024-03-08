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Духи с ароматом картошки фри можно будет приобрести 8 марта в японских ресторанах

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 08:47 Фото: pixabay
Японское подразделение McDonald's выпустит духи с ароматом картофеля фри. Акция приурочена к 8 марта, сообщает Zakon.kz.

Всего будет представлено три "аромата": классический, картофель с приправой из умэбоси, водорослей и соли, а также с приправой из чеснока, черного перца и майонеза. В самой сети рекомендуют использовать их перед свиданием. Информацию об этом разместили на официальном аккаунте подразделения в X.

"Мы выпустили духи, которые пахнут картофелем фри. Возьмите их на свидание, чтобы оно точно удалось", – указано в посте, анонсирующем выпуск парфюмов.

А между тем мэр японского городка подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

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