В Южной Калифорнии арестовали человека в связи со смертью Мэттью Перри

В Южной Калифорнии был арестован человек в связи со смертью Мэттью Перри, вызванной острым воздействием кетамина, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из издания NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес объяснила его смерть острым воздействием кетамина, анестетика с психоделическими свойствами.

Кетамин был популярным наркотиком на протяжении десятилетий. В последние годы он зарекомендовал себя как альтернативное средство для лечения депрессии. Все большее число клиник предлагают его в виде инфузий или инъекций для лечения широкого спектра психических расстройств.

Перри проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревожности, но последний сеанс состоялся более чем за неделю до его смерти. Судмедэксперт отметил, что кетамин в организме Перри "не мог быть результатом этой инфузионной терапии", учитывая его короткий период полураспада.

По словам судмедэксперта, уровень кетамина в его организме был высоким – эквивалентным количеству, используемому для общей анестезии во время операции.

Актера обнаружили мертвым 28 октября в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. За пару часов до этого звезда сериала "Друзья" играл в пиклбол в загородном клубе Riviera.

23 мая 2024 года сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств смерти Мэттью Перри.