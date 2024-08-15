Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Южной Калифорнии арестовали человека в связи со смертью Мэттью Перри

В Южной Калифорнии арестовали человека в связи со смертью Мэттью Перри , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 20:31 Фото: Instagram/Mattyperry4
В Южной Калифорнии был арестован человек в связи со смертью Мэттью Перри, вызванной острым воздействием кетамина, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из издания NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес объяснила его смерть острым воздействием кетамина, анестетика с психоделическими свойствами.

Кетамин был популярным наркотиком на протяжении десятилетий. В последние годы он зарекомендовал себя как альтернативное средство для лечения депрессии. Все большее число клиник предлагают его в виде инфузий или инъекций для лечения широкого спектра психических расстройств.

Перри проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревожности, но последний сеанс состоялся более чем за неделю до его смерти. Судмедэксперт отметил, что кетамин в организме Перри "не мог быть результатом этой инфузионной терапии", учитывая его короткий период полураспада.

По словам судмедэксперта, уровень кетамина в его организме был высоким – эквивалентным количеству, используемому для общей анестезии во время операции.

Актера обнаружили мертвым 28 октября в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. За пару часов до этого звезда сериала "Друзья" играл в пиклбол в загородном клубе Riviera.

23 мая 2024 года сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств смерти Мэттью Перри.

Читайте также

туристку накачали наркотиками в Мексике
Бармен подмешал наркотики туристкам на курорте в Мексике
Аймира Муксулова
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: