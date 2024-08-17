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Весь Ливан остался без электричества

Ливан остался без света, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 23:21 Фото: pixabay
Энергетическая компания Électricité du Liban, контролирующая 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане, прекратила подачу света в страну, сообщает Zakon.kz.

В госкомпании отметили, что последняя группа электростанций Аз-Захрани, которая питала страну, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов топлива в ее хранилищах.

По данным компании, в стране обесточены все основные объекты инфраструктуры страны, в том числе международный аэропорт и морской порт.

Как уточняется, возобновить работу электростанций планируют в соответствии с количеством топлива, которое будет получено, и восстановить подачу электричества потребителям.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию вырастут в некоторых регионах Казахстана.

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