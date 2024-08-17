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В США считают президентскую кампанию Кеннеди-младшего законченной

Роберт Кеннеди-младший, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 01:11 Фото: wikimedia.org
Экс-ведущий Fox News Билл О'Райли заявил о том, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший больше не влияет на гонку ключевых претендентов от республиканцев и демократов, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал The Hill, что кампанию племянника 35-го президента США Джона Кеннеди можно считать законченной.


"Я говорил с самого начала, что это никуда не приведет. Я говорил: это президентская кампания Кеннеди-младшего никогда не сработает", – отметил О'Райли.

По его словам, Кеннеди-младший не слишком хорошо справился с ведением кампании, хотя изначально имел мизерные шансы на участие в выборах. О'Райли подчеркнул, что политик теряет значение в СМИ на фоне снижения уровня его поддержки среди американцев до однозначных чисел.

Издание пишет, что в последнее время Кеннеди-младший столкнулся с ростом негативных публикаций о его персоне в СМИ, что отразилось на его рейтинге. Издание подчеркивает, что до выхода президента США Джо Байдена из гонки, независимый кандидат набирал больше 10% поддержки в общенациональных опросах.

Ранее бывшая няня Элиза Куни обвинила Роберта Кеннеди-младшего в домогательствах.

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