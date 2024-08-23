Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отказался от участия в предвыборной борьбе и объявил о поддержке кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно в пятницу, 23 августа, пишет dw.com, когда Кеннеди подал в суд в Пенсильвании заявление о выходе из президентской гонки перед запланированным выступлением политика в штате Аризона.

"Я больше не верю, что у меня есть реальный путь к победе на выборах", – сказал Кеннеди на пресс-конференции.

Через несколько часов после мероприятия с участием Кеннеди в соседнем Глендейле запланирован предвыборный митинг Трампа. Его штаб ранее сообщил, что в акции примет участие "особенный гость", но команды обоих политиков не уточняли, будет ли этим гостем Роберт Кеннеди.

Ранее в США многие уже считали президентскую кампанию Кеннеди-младшего законченной. В частности экс-ведущий Fox News Билл О'Райли заявлял о том, что этот кандидат больше не влияет на гонку ключевых претендентов от республиканцев и демократов.



22 августа 2024 года, на национальном съезде Демократической партии в Чикаго вице-президент США Камала Харрис приняла выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.