Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием
По информации News Corp Australia, хаос длился полчаса, в потасовке участвовали десятки человек, двое парламентариев получили ранения.
Заседание было созвано по требованию оппозиционной Рабочей партии Турции. Оппоненты действующей власти поставили на обсуждение вопрос о возвращении мандата 48-летнему правозащитнику Джану Аталаю. Депутат избрался в однопалатный турецкий Меджлис из тюрьмы, где отбывает срок за участие в протестах.
До рукоприкладства дошло, судя по видеозаписи трансляции заседания, когда депутат от Рабочей партии Ахмет Ышик осудил действия правительства.
"Вы называете Аталая террористом? Самые большие террористы – те, кто сидит на этих скамьях!" – сказал Ышик, указав на места партии большинства.
В ответ депутат правящей Партии справедливости и развития Алпай Озалан подошел к трибуне, схватил за плечи и сильно толкнул выступавшего. Тот упал назад, ударившись о ступени.
Пока спикер лежал на земле, законодатели нанесли ему несколько ударов. Десятки других присоединились к драке.
Ранее сообщалось, что экс-ведущий Fox News Билл О'Райли заявил о том, что независимый кандидат
в президенты США Роберт Кеннеди-младший больше не влияет на гонку
ключевых претендентов от республиканцев и демократов.