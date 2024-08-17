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Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием

Депутаты подрались в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 02:54 Фото: Adem ALTAN / AFP
Массовая драка произошла на внеочередном заседании парламента Турции между сторонниками президента Реджепа Эрдогана и депутатами-оппозиционерами, сообщает Zakon.kz.

По информации News Corp Australia, хаос длился полчаса, в потасовке участвовали десятки человек, двое парламентариев получили ранения.

Заседание было созвано по требованию оппозиционной Рабочей партии Турции. Оппоненты действующей власти поставили на обсуждение вопрос о возвращении мандата 48-летнему правозащитнику Джану Аталаю. Депутат избрался в однопалатный турецкий Меджлис из тюрьмы, где отбывает срок за участие в протестах.

До рукоприкладства дошло, судя по видеозаписи трансляции заседания, когда депутат от Рабочей партии Ахмет Ышик осудил действия правительства.

"Вы называете Аталая террористом? Самые большие террористы – те, кто сидит на этих скамьях!" – сказал Ышик, указав на места партии большинства.

В ответ депутат правящей Партии справедливости и развития Алпай Озалан подошел к трибуне, схватил за плечи и сильно толкнул выступавшего. Тот упал назад, ударившись о ступени.

Пока спикер лежал на земле, законодатели нанесли ему несколько ударов. Десятки других присоединились к драке.

Ранее сообщалось, что экс-ведущий Fox News Билл О'Райли заявил о том, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший больше не влияет на гонку ключевых претендентов от республиканцев и демократов.

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