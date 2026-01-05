#Казахстан в сравнении
Мир

Берлин погрузился в темноту: власти обвинили леворадикалов в терроризме

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 22:39 Фото: unsplash
Власти Берлина квалифицировали поджог, приведший к масштабному отключению электроэнергии, как акт "левого терроризма". Об этом заявили бургомистр города Кай Вегнер и сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW, инцидент произошел в юго-западной части Берлина: в результате поджога кабельного моста рядом с теплоэлектроцентралью без электричества остались около 45 тысяч домохозяйств. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная экстремистская группировка Vulkan.

По словам Ирис Шпрангер, речь идет не просто о левом экстремизме, а о целенаправленном насилии, направленном на причинение вреда людям. В связи с этим она выступила за передачу расследования в Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ. Представители ведомства подтвердили, что находятся в контакте с берлинскими властями, однако на данный момент делом занимается прокуратура столицы.

Кай Вегнер также подчеркнул, что произошедшее следует рассматривать как террористический акт. Он заявил о намерении поднять вопрос усиления защиты критической инфраструктуры как на уровне Сената Берлина, так и на федеральном уровне.

Массовый блэкаут продолжается с 3 января. По данным оператора Stromnetz Berlin, причиной отключения стал поджог кабельного моста через канал Тельтов неподалеку от ТЭЦ Лихтерфельде. К воскресенью электричество удалось восстановить для около 10 тысяч домохозяйств, однако еще примерно 35 тысяч в районах Целендорф, Николасзе и Ванзе останутся без света до 8 января из-за продолжающихся ремонтных работ.

В заявлении группировки Vulkan говорится, что целью атаки был "ущерб индустрии ископаемого топлива". Ранее эта организация уже брала на себя ответственность за диверсию в земле Бранденбург в марте 2024 года, когда в результате поджога линии электропередачи пострадал завод американской компании Tesla. Для жителей пострадавших районов Берлина организованы временные убежища, где можно переночевать, поесть и зарядить электронные устройства.

4 января сообщалось, что около 45 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества из-за пожара на высоковольтных кабелях.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
