Берлин погрузился в темноту: власти обвинили леворадикалов в терроризме

Власти Берлина квалифицировали поджог, приведший к масштабному отключению электроэнергии, как акт "левого терроризма". Об этом заявили бургомистр города Кай Вегнер и сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW, инцидент произошел в юго-западной части Берлина: в результате поджога кабельного моста рядом с теплоэлектроцентралью без электричества остались около 45 тысяч домохозяйств. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная экстремистская группировка Vulkan.



По словам Ирис Шпрангер, речь идет не просто о левом экстремизме, а о целенаправленном насилии, направленном на причинение вреда людям. В связи с этим она выступила за передачу расследования в Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ. Представители ведомства подтвердили, что находятся в контакте с берлинскими властями, однако на данный момент делом занимается прокуратура столицы.

Berlin after Antifa Terror attack on critical infrastructure.



German authorities still persecute patriots for posting memes.

Кай Вегнер также подчеркнул, что произошедшее следует рассматривать как террористический акт. Он заявил о намерении поднять вопрос усиления защиты критической инфраструктуры как на уровне Сената Берлина, так и на федеральном уровне.

A radical left-wing group attacked the power infrastructure in a wealthy part of Berlin. Thirty-five thousand households are left without power for five days in –5°C winter temperatures.



Hospitals have been evacuated amid fears of looting.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/qdSlUeMKIB — AF Post (@AFpost) January 4, 2026

Массовый блэкаут продолжается с 3 января. По данным оператора Stromnetz Berlin, причиной отключения стал поджог кабельного моста через канал Тельтов неподалеку от ТЭЦ Лихтерфельде. К воскресенью электричество удалось восстановить для около 10 тысяч домохозяйств, однако еще примерно 35 тысяч в районах Целендорф, Николасзе и Ванзе останутся без света до 8 января из-за продолжающихся ремонтных работ.

В заявлении группировки Vulkan говорится, что целью атаки был "ущерб индустрии ископаемого топлива". Ранее эта организация уже брала на себя ответственность за диверсию в земле Бранденбург в марте 2024 года, когда в результате поджога линии электропередачи пострадал завод американской компании Tesla. Для жителей пострадавших районов Берлина организованы временные убежища, где можно переночевать, поесть и зарядить электронные устройства.

4 января сообщалось, что около 45 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества из-за пожара на высоковольтных кабелях.