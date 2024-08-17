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Жители Камчатки опубликовали видеокадры 7-балльного землетрясения

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 02:38 Фото: wikimedia
18 августа 2024 года в 07:10 утра жителей Камчатки разбудило сильное землетрясение. Ученые зарегистрировали сильные подземные толчки у восточных берегов полуострова, в акватории Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Камчатка-информ, которую изданию предоставил филиал Геофизической службы Российской Академии Наук, эпицентр сейсмособытия располагался у восточных берегов полуострова.

Землетрясение зафиксировали в точке с координатами 52.6897 северной широты, 160.1681 восточной долготы, на глубине 6 км.

По данным геофизической службы, магнитуда подземных толчков составила 7,0. Эпицентр землетрясения находился в 113 км от Петропавловска-Камчатского.

Утренние подземные толчки напугали жителей Камчатки. В их домах упала мебель, раскачивались люстры, падали горшки с цветами и расплескивалась вода в емкостях. Многие выбежали из домов на улицу.

По сообщению геофизической службы, после сильного землетрясения последовала серия афтершоков магнитудой до 5,0.

По последним данным, угрозы цунами для жителей полуострова нет.

Горожане, уехавшие на выходные на дачи, говорят, что почувствовали подземные толчки даже там.

Ранее сообщалось, что энергетическая компания Électricité du Liban, контролирующая 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане, прекратила подачу света в страну.

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