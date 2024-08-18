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Азербайджан рассматривает возможность присоединения к БРИКС

Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 19:00 Фото: wikimedia.org
Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль 18 августа заявил о том, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе", – заявил Бюльбюль.

Отметим, что в конце июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что страна направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение.

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