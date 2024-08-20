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Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 19:20 Фото: pixabay
Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, передает Zakon.kz.
"Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС", – цитирует Report слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

18 августа посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль заявил о том, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС.

БРИКС – межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Тогда посол сказал: "Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе".

В конце июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что страна направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение.

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