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Илон Маск ответил Рамзану Кадырову по поводу подарка

Илон Маск, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 08:55 Фото: Telegram/Kadyrov_95
19 августа миллиардер Илон Маск прокомментировал "свой подарок" главе Чеченской Республики, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х он заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от американского миллиардера Илона Маска Tesla Cybertruck.

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