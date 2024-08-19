Илон Маск ответил Рамзану Кадырову по поводу подарка

19 августа миллиардер Илон Маск прокомментировал "свой подарок" главе Чеченской Республики, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х он заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

Room for improvement lol

https://t.co/ywCBgB5uJ6 — Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2024

17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от американского миллиардера Илона Маска Tesla Cybertruck.