Илон Маск ответил Рамзану Кадырову по поводу подарка
Фото: Telegram/Kadyrov_95
19 августа миллиардер Илон Маск прокомментировал "свой подарок" главе Чеченской Республики, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Х он заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.
Room for improvement lol— Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2024
https://t.co/ywCBgB5uJ6
17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от американского миллиардера Илона Маска Tesla Cybertruck.
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